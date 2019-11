As Polícias Militar Rodoviária (PMRv) e Rodoviária Federal (PRF) iniciam nesta quinta-feira (14) a Operação “Proclamação da República 2019” em rodovias da região Centro-Oeste.

Durante o feriado deste ano, que nomeia a operação, a previsão da AB Nascentes das Gerais, concessionária responsável pela MG-050 e rodovias BR-265 e BR-491, é que ocorra a circulação de aproximadamente 205 mil veículos até domingo (17), quando a operação será finalizada.



A maior prioridade nos trabalhos deste ano, segundo a PRF de Bom Despacho, que cuida da BR-262, será combater a embriaguez ao volante, além de intensificar também as fiscalizações quanto as ultrapassagens proibidas, a correta utilização das cadeirinhas e do cinto de segurança.



Serviço de guincho