A Polícia Militar de Minas Gerais comemora nesta quinta-feira (17), o terceiro ano de implantação das Bases de Segurança Comunitária em todo o Estado.

No 63º Batalhão da Polícia Militar, a BSC foi inaugurada em no dia 26 de julho deste ano, juntamente com o sistema de videomonitoramento, gerando potencial preventivo para a segurança pública e comunidade formiguense.

Mesmo com o pouco tempo em atuação e o abnegado trabalhos dos policiais empregados na BSC/63ºBPM, atingiram a 23ª colocação no total de 174 bases no Estado de Minas Gerais, num Ranking Geral de Pontuação, onde vários aspectos de atuação foram analisados.

Como parte das comemorações, nesta manhã ocorreu o lançamento da Operação Segurança Cidadã em toda a extensão territorial da 7ª RPM.

Em Formiga, a concentração das equipes das Bases de Segurança Comunitária do 63º BPM ocorreu no estacionamento do Parque Municipal Dr Leopoldo Correa (Praia Popular).

Base de Segurança Comunitária

A Base de Segurança Comunitária (BSC) através do Projeto de Segurança Comunitária foi implementada no ano de 2017, na capital mineira, contando com 86 setores. Posteriormente estendeu-se para cidades do interior do Estado.

A BSC possui o preceito de Policiamento Comunitário para prestação de atendimento setorizado de Segurança Pública à sociedade, visando fortalecer parceria e aproximação da Polícia Militar com a comunidade local em busca de um ambiente com maior sensação de segurança.

Conta em sua execução com quatro policiais militares fixos, a fim de criar referência pessoal e vínculos com a população sendo que dois desses militares são empregados em base fixa e outros dois em motocicletas. A BSC é estrategicamente alocada num mesmo local de atuação onde possibilita maior visibilidade e oportunidade de atendimento, geralmente definido com grande circulação de pessoas e área comercial.

A base conta com acesso à internet que possibilita registros de boletins de ocorrências no respectivo local. Encontra-se instalada na Praça Getúlio Vargas, em Formiga/MG. Os integrantes do moto patrulhamento reforça o policiamento nas proximidades, em setor de atuação nominado hipercentro.

Tem como objetivos gerar ostensividade bem como combater/reduzir os índices de criminalidade com o apoio da sociedade além de atender à população com orientações. Ainda são atribuídos contatos comunitários, visitas tranquilizadoras e ações cívicas.

– Foto: Glaudson Rodrigues

