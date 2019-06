A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Sufrágio Ostentação 2ª fase em Ipatinga e Aimorés, na região Leste de Minas Gerais, e também em Brasília. Ela investiga suspeitos de envolvimento no esquema de laranjas relacionado a candidaturas do PSL em MG durante as eleições de 2018.

Três pessoas foram presas – Mateus Von Rondon, atual assessor especial do ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio (PSL), Roberto Silva Soares, atual primeiro-secretário do diretório do PSL em Minas e um dos coordenadores de campanha do ministro à Câmara dos Deputados no ano passado, e Haissander Souza de Paula, ex-assessor de gabinete de Marcelo Álvaro Antônio.

De acordo com as investigações, o partido teria repassado recursos de financiamento de campanha de forma irregular. As quatro suspeitasteriam sido usadas para desviar dinheiro do fundo eleitoral.

Segundo a Polícia Federal, elas tiveram votações pouco expressivas, embora tenham recebido dinheiro da sigla, o que levantou a suspeita de uso de candidaturas-laranja.