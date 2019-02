Depois de acompanhar a operação tapa-buracos nas avenidas Abílio Machado e Geraldo Almeida, o prefeito Eugênio Vilela esteve no Bairro Santa Luzia, onde os serviços foram iniciados nesta sexta-feira (8), de fevereiro.

Junto do secretário de Obras, José Ronaldo do Couto, Eugênio foi verificar os recortes dos buracos que estão sendo feitos em todo o bairro nesta primeira fase para recebimento da massa asfáltica.

A previsão é de que a obra no Santa Luzia seja concluída na semana que vem. A operação será realizada também em outros bairros. O material usado é feito com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Por ser um asfalto quente, sua resistência e durabilidade são bem maiores que a do PMF, que é o asfalto Pré Misturado a Frio.