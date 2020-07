A Polícia Militar de Meio Ambiente da cidade de Luz realizou, neste mês, várias Operações de Combate ao desmatamento ilegal e queimadas, nos municípios de Tapiraí, Córrego Danta e Luz.



De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, as equipes fiscalizaram diversas propriedades rurais, inclusive aquelas onde o Sensoriamento Remoto Via Satélite detectou pontos de desmate e queimadas.

No total, foram fiscalizados 30 imóveis rurais, sendo apreendidos 288 metros cúbicos de lenha nativa, 87 hectares de desmatamento autuados e embargados, e foram lavrados 6 Autos de Infração totalizando o valor de R$ 215.588,28.

A Policia Militar de Meio Ambiente alerta aos produtores e proprietários rurais que as intervenções em vegetação nativa no Estado de Minas Gerais, dependem de Autorização dos Órgãos Ambientais, e que no de desmatamento ilegal, incêndios e queimadas não autorizadas, além das multas previstas na legislação ambiental, os autores destes crimes podem ser presos em flagrante e vão responder criminalmente pelos seus atos.

Fonte: Tapiraí TV