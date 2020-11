O cabelo black power é sinônimo de identidade e afirmação para pessoas negras. No entanto, no documento que atesta a individualidade, a identidade do cidadão brasileiro, esse traço de da operadora de linha Sara Policarpo, de 25 anos, foi removido.

Sara foi providenciar a segunda via do documento de identidade no UAI em Divinópolis. Por coincidência o fato ocorreu em 20 de novembro. Na data, celebra-se o Dia da Consciência Negra, em outras palavras é momento de reafirmar os traços das pessoas negras, a história de luta por direitos e apresentar novas reivindicações. Mas foi, nessa ocasião,que ela passou por constrangimento que a fez chorar.

Em um post publicado em seu perfil no Instagram, ela relata que, quando foi renovar a carteira de identidade num fotógrafo disse que não seria possível ela aparecer na foto com o cabelo black. Ela teria que baixar o volume. Ela relatou a história em um post no perfil do Instagram, gerando muita indignação das pessoas com a situação de constrangimento pelo que ela teve de passar.

“Eu fui tirar a foto e tive que desfazer meu afro puf pois não poderia sair na foto o meu cabelo, mas como tenho muito cabelo eles removeram com photoshop. Fiquei sem cabelo na foto pois só assim aceitam”, escreveu.