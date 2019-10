O projeto de revitalização do Mirante do Cristo, principal ponto turístico de Formiga, sairá do papel. Nesta quinta-feira (17) a Prefeitura informou que o prefeito Eugênio Vilela assinou a ordem de serviço que oficializa a contratação da empresa responsável pela obra.

O trabalho ficará a cargo da empresa “Bem Engenharia Eireli”. A companhia especializada em construção civil foi a vencedora do processo licitatório 110/2019 realizado no dia 15 de agosto.

A obra está orçada em R$94.593,96 e conforme a Prefeitura, o início dos trabalhos está previsto para a primeira semana de novembro. “Após a revitalização o Mirante do Cristo terá acesso livre, pois o ambiente será totalmente aberto”, informou a Prefeitura.

A reforma será feita quase um ano após a devolução do local à administração municipal.

Em 2016, a gestão anterior realizou uma licitação para a concessão do espaço público do Cristo. A empresa vencedora do processo fez obras sem autorização da Prefeitura e, com isso, restringiu o acesso de visitantes ao monumento, que é um bem tombado como patrimônio público histórico.

Após dois anos de processo judicial, em outubro do ano passado, a Prefeitura retomou a posse do bem. O local foi devolvido ao município totalmente depredado.

O Mirante

Documentos históricos apontam que o terreno no qual foi construído o Mirando do Cristo tenha sido doado pelo formiguense Rubens Garcia e seus familiares, durante a gestão do então prefeito Luís Rodrigues Belo Primo (1963 – 1967).

Há informações de que o material usado tenha sido adquirido por meio de campanhas promovidas por Francisco Teixeira Neto e de que a iluminação tenha sido custeada pela administração municipal.

A estátua do Cristo Redentor, cujas mãos e rosto foram esculpidas por Geralda Cândida, mede 13 metros, sendo considerada a terceira maior do país.

Eugênio Vilela e Edson Dimas de Oliveira, responsável pela Bem Engenharia