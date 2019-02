Dores no corpo e de cabeça, febre e dias de cama. Muitas pessoas tiveram esses sintomas após contrair dengue. Mas uma pesquisa, publicada recentemente na revista Science, sugere que quem passou por esse transtorno pode, no final, ter tido um benefício: produzido anticorpos que neutralizam a ação do zika vírus, causa em potencial para o nascimento de crianças com microcefalia.

O estudo foi feito por brasileiros em conjunto com institutos norte-americanos. Para se chegar ao resultado, eles analisaram a reação de anticorpos no organismo de moradores do bairro Pau da Lima, em Salvador (BA), bastante afetado pelo surto de zika em 2015.

Inicialmente, o levantamento buscou entender os impactos da enfermidade no organismo de uma pessoa que já tinha previamente contraído dengue. Coordenador da pesquisa, o professor Frederico Costa, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), explicou que havia um receio de que uma segunda infecção, dessa vez por zika, piorasse o estado de saúde do doente.

O temor fazia sentido. Tanto a dengue quanto o zika são transmitidos por vírus “parentes” – os flavivírus –, com genéticas semelhantes. Por isso, uma nova contaminação poderia ser sinônimo de complicações parecidas com as de quem teve dengue mais de uma vez, evoluindo para a forma hemorrágica.