Na manhã deste sábado (20), a Santa Casa de Caridade de Formiga realizou mais uma captação de órgãos para doação.

A paciente Renata Caroline Cunha, de 22 anos, sofreu um acidente quando conduzia uma motocicleta pela avenida Deputado João Pimenta da Veiga, na terça-feira (16), e constatou-se a morte encefálica na quinta-feira (18), quando a família optou por fazer a doação de alguns órgãos.

Duas equipes médicas, composta por sete profissionais, do Hospital Felício Rocho e do Hospital das Clínicas, de Belo Horizonte, foram responsáveis por captar os órgãos e destiná-los para doação. Os órgãos doados foram os rins, pâncreas e fígado. O procedimento para retirada destes órgãos deu início por volta das 11h com previsão de duração de, aproximadamente, três horas.

Apoio do Corpo de Bombeiros