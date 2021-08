A boxeadora Beatriz Ferreira estava triste, mas orgulhosa da conquista da medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, após a derrota na final dos pesos leves (até 60 kg), neste domingo (8), para a irlandesa Kellie Harrington. A brasileira, de 28 anos, prometeu estar de volta aos Jogos Olímpicos em Paris-2024.

“Saí do Brasil com o objetivo de subir no pódio, aqui estou, queria o lugar mais alto, trocar a cor da medalha, mas estou muito feliz com esta prata, que tem sabor de ouro. Estar em uma final olímpica é para poucas”, disse a brasileira, única sul-americana a disputar uma final olímpica.

Emocionado, Bia aproveitou para agradecer a apoio recebido nos últimos cinco anos, que foram de preparação para Tóquio. “Tenho de agradecer uma equipe inteira, patrocinadores, amigos e minha família. Sou uma Bia mais madura, diferente. Não termina aqui, Paris é logo ali”, disse a boxeadora, que analisou a derrota.

“O atleta sempre quer ganhar. Sabia que estava sendo uma luta parelha. Ela foi superior, mas acredito que foi um belo combate, ela usou a estratégia de anular o meu jogo e não consegui mudar isso. Mas estou feliz de estar nesse pódio, ter conseguido a prata, foi muito importante já que venho participando de campeonatos e apenas um até hoje eu não consegui estar no pódio. Então estar aqui tem o mesmo peso, como se fosse ouro. É duro, mas é gratificante ver que eu trabalhei, fiz as melhores escolhas”, afirmou Bia, que somou apenas a sexta derrota em mais de 120 combates.