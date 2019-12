Um estudo recente da Universidade de Michigan, entitulado “Cross-national evidence of a negativity bias in psychophysiological reactions to news” (Evidência internacional de um viés de negatividade nas reações psicofisiológicas às notícias), publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences, foi realizado em 17 países, mostrou que as pessoas são mais atraídas por conteúdos negativos do que por conteúdos positivos.

As notícias veiculadas pela mídia de massa fornecem um fluxo de informações entre elites e cidadãos e é um mecanismo importante para democracia. O tom negativo é uma característica que define as notícias, boas notícias, ao contrário, são quase sinônimos da ausência de notícias.

Isso já foi observado pelos estudos científicos sobre a mídia de massa dos Estados Unidos (T. E. Patterson em 1994 e S. J. Farnsworth em 2007), e em estudos sobre conteúdo de mídia e decisões de jornalistas em todo o país (B. Zhong em 2009, R. Vliegenthart em 2011 e G. Lengauer em 2012. É importante ressaltar que este trabalho sugere que, mesmo que a cobertura noticiosa tenha sido negativa por muitos anos, também tem aumentado nas últimas décadas.

Não são os meios de comunicação de massa que geram as notícias negativas, mas o interesse dos “consumidores” é que demanda por notícias negativas, uma vez que o mercado produzirá notícias alinhadas com os interesses dos consumidores, incluindo a negatividade, conforme observou J. Dunaway em 2013. Mesmo quando as pessoas dizem que querem notícias mais positivas, selecionam sistematicamente mais notícias negativas (J. T. Cacioppo em 1999).