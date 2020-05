Dias atrás, a Universidade de Michigan divulgou um estudo da cientista Sheria Robinson-Lane, que é gerontologista e professora assistente da Escola de Enfermagem, e é especialista em cuidados paliativos e de longo prazo e administração de enfermagem. Sua pesquisa se concentra no cuidado e apoio aos idosos com deficiências cognitivas ou funcionais, ou ambas, e nas maneiras como os idosos se adaptam às mudanças na saúde, particularmente como estratégias de enfrentamento adaptativas afetam os resultados da saúde.

Isso tem grande importância, pois os moradores e trabalhadores de casas de repouso representam cerca de um terço das mortes de Covid-19 nos Estados Unidos, até agora. No estado de São Paulo, a pandemia do novo coronavírus já provocou mais de 20 mortes em asilos no interior do estado. Há casos confirmados nas últimas semanas em ao menos cinco cidades, idosos e funcionários.

Alguns de nossos adultos mais vulneráveis vivem em lares de idosos, seja para reabilitação ou para cuidados prolongados, e precisam de cuidados de enfermagem noite e dia. Esse cuidado geralmente é necessário como resultado de uma lesão significativa, como um quadril fraturado, uma lesão cerebral traumática ou relacionada ao agravamento da doença crônica.

Em geral, mais de 90% dos idosos têm pelo menos uma doença crônica. Mais de 70% tem pelo menos duas doenças crônicas. Nos lares de idosos, esse número começa a subir significativamente e as pessoas em lares de idosos, geralmente, não têm o funcionamento ideal do sistema imunológico.