A indicação de leitura para esta semana é o romance da escritora norte-americana Taylor Jenkins Reid ‘’Os Sete Maridos de Evelyn Hugo’’.

O “Projeto No Meio do Caminho tem um Livro’’ é idealizado pelas três bibliotecas de Formiga.

De acordo com a obra, Evelyn Hugo foi uma atriz muito famosa de Hollywood que sempre esteve sobre os holofotes – agora prestes a completar 80 anos, vive reclusa em seu apartamento.

A atriz quer contar a própria história e para essa tarefa ela escolhe Monique Grant, uma jornalista iniciante e até então desconhecida, que não entende porque Evelyn escolheu justamente ela para escrever sua biografia.

A história começa com a situação atual de Monique Grant, que está passando por um divórcio recente e sofrendo com a separação. A partir da entrevista a história se divide entre a narração de Monique e as vivências de Evelyn Hugo que vai ser a grande protagonista do livro.

Então, vamos acompanhar os acontecimentos da vida de Evelyn desde seus 14 anos, uma descendente de cubanos fugindo de um pai violento, sua trajetória até a fama em Hollywood e o final dos seus dias.

Evelyn Hugo foi uma mulher exuberante, misteriosa e apaixonada pela fama, participou de filmes cults e clássicos atemporais, sempre foi atrás do que queria e que nunca deixou ninguém ficar no seu caminho.

A história da atriz é cheia de segredos, dores e alegrias, conquistas e perdas. Afinal no decorrer da história, vamos conhecer cada um dos seus sete maridos, com qual deles teve uma filha e quem foi o seu grande amor.

Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, Monique fica obcecada pela vida e carreira de Evelyn e começa a se dar conta de que nada é por acaso e que suas trajetórias podem estar profundamente conectadas.

Este livro é a nova aquisição da Biblioteca Pública Donateli Gandra Fonseca. O atendimento é de segunda à sexta-feira das 8h30 às 17h30. A biblioteca está localizada à rua Lassance Cunha, 671 no Quinzinho.

Fonte: Bibliotecas Públicas

Foto: divulgação Bibliotecas