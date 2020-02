O Oscar 2020 acontece neste domingo (9), às 22h, e o G1 transmite toda a festa ao vivo, incluindo a chegada dos convidados no tapete vermelho, a partir das 20h. Essa mesma transmissão poderá também ser acompanhada no Globoplay.

Os fãs do cinema poderão ver ao vivo as imagens da cerimônia e do tapete vermelho, além dos comentários da equipe do G1 e da TV Globo.

Principais indicados

“Coringa” é o filme com maior número de indicações, 11;

O brasileiro “Democracia em vertigem” foi indicado a melhor documentário;

“Era uma vez em Hollywood”, “1917” e “O Irlandês” têm 10 indicações cada;

“Parasita” se tornou o 11º filme estrangeiro a ser indicado na categoria principal;

Joaquin Phoenix (“Coringa”) e Renee Zellweger (“Judy”) são favoritos a melhor ator e melhor atriz.

Shows do Oscar 2019

Billie Eilish, grande ganhadora do Grammy e responsável pela música tema do próximo “James Bond”, vai fazer uma apresentação especial;

Além dela, Janelle Monáe, do filme “Harriet”, também foi anunciada com show especial;

Elton John vai cantar “I’m gonna love me again”, de “Rocketman”, favorita na categoria de melhor canção original;

A indicada a melhor atriz Cynthia Erivo também vai se apresentar, com a canção “Stand up”, de “Harriet”.

Lista de indicados (e favoritos) ao Oscar 2019:

Filme