Uma propaganda de outdoor de uma academia em Igarapé, na região metropolitana, foi alvo de muitas críticas. O anúncio instalado há pouco mais de dois meses na região central da cidade evidencia três portes físicos distintos e carrega o seguinte questionamento: “De que lado você quer estar?”. A propaganda pegou mal e dividiu opiniões. Mediante as distintivas interpretações que a publicidade originou, os proprietários do estabelecimento resolveram retirar o anúncio.

Para muitos moradores da cidade a ação publicitária foi entendida como ofensiva por fazer alusão a gordofobia – preconceito, desmerecer ou fazer a pessoa acima do peso se sentir inferiorizada. Para outros a propaganda foi interpretada como uma ação que promove a saúde.

O estudante Ozair de Carvalho, de 23 anos, está do lado das pessoas que se sentiram incomodadas com o anúncio. “Achei o outdoor pesado, porque quer que as pessoas estejam dentro de um padrão. E o corpo ideal seria o musculoso, tido como perfeito. Não concordo com isso,” comentou.

Já para a estudante de odontologia Francine Araújo, de 24 anos, o conteúdo do outdoor causou impacto positivo. “Para mim o intuito do comercial é de lembrar sobre a necessidade de se cuidar e de evitar a obesidade, que é uma doença”, avaliou.