Da Redação

O ouvidor geral do Estado, Wadson Ribeiro, esteve em Formiga nesta segunda-feira (24) para retribuir a visita feita pelo prefeito Eugênio Vilela e o vereador Marcelo Fernandes, no dia 31 de maio, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Antes de assumir o posto no governo de Minas, Wadson ocupava uma das cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília e é autor da indicação da emenda parlamentar no valor de R$1 milhão que está possibilitando o calçamento de 10 ruas do município.

Um dos compromissos do ouvidor na cidade foi visitar as obras que já estão em andamento. Acompanhado do vereador Marcelo Fernandes e de membros do PCdoB, partido presidido por Wadson em Minas, ele esteve no bairro Ouro Verde e no distrito de Pontevila.

“Mais importante que conseguir a verba para a realização da obra, é vê-la entregue para a população, por isso é importante que a comunidade, a imprensa e o Legislativo estejam de olho, acompanhando esse trabalho”, comentou Wadson, que também visitou a redação do Últimas Notícias.

Marcelo Fernandes, que também esteve presente, informou que a expectativa da empresa responsável pelas obras é de que o serviço seja entregue em até 30 dias.

Wadson Ribeiro que também é responsável pela Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (Seedif) em entrevista falou sobre a importância de se ouvir a população do Estado, em especial neste momento de severa crise política e econômica no país. “A realização dos fóruns regionais tem sido uma oportunidade ímpar de ouvir as demandas do povo e aproximar o governo e os órgãos do Estado das administrações municipais”, explicou o ouvidor que informou ainda, que o Fórum da região de Formiga ocorrerá no mês de setembro em Divinópolis.

Além da emenda, o ouvidor aguarda a liberação da verba para a compra de uma ambulância que deverá ser entregue à população de Formiga até o mês de setembro.