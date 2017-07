O ouvidor ainda ressaltou que o curso auxiliará no funcionamento do órgão em Formiga, uma vez que foram tratados temas de grande importância para a efetiva participação popular dentro da administração municipal, por meio da Ouvidoria. “O curso serviu para ampliar os conhecimentos e para direcionar os trabalhos que estão sendo feitos pela Ouvidoria, além de propiciar contatos importantes que poderão fomentar materialmente o órgão em nosso município, possibilitando maior atendimento aos cidadãos formiguenses e aos colaboradores municipais, cumprindo com a ampla legislação que norteia a publicidade e a fiscalização dos atos do poder público.”

A Ouvidoria de Formiga atende pelo telefone 9 9955-5783.