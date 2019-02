Implementada em janeiro de 2017, a Ouvidoria da Prefeitura de Arcos completou dois anos, com resultado positivo em resoluções de demandas apresentadas pela população. Foram realizados 3.900 (três mil e novecentos) atendimentos e 80% deles solucionados.

De acordo com os dados apresentados pela Ouvidoria, o maior índice de reclamações, solicitações e sugestões, advém de serviços essenciais para o cotidiano da população, sendo resolvidos, conforme percentual em seqüência: limpeza de lotes sujos, 38%; troca de lâmpadas, 27%; trânsito, 17%; limpeza urbana, 10%; serviços públicos, 08%.

Para alcançar esse saldo positivo, diversos instrumentos de comunicação foram implantados ao longo destes dois anos, com a disposição de meios de contato que faz essa relação de aproximação entre cidadão e a prefeitura ser cada vez mais eficiente.

De acordo com a vendedora, Irene Ferreira Campos, que trabalha na Avenida Progresso, no bairro Olaria, a ouvidoria possibilitou resolver uma demanda que havia tempos que ela tentava ter uma solução junto a Prefeitura. “Onde trabalho tinha um quebra molas. Quando passava os caminhões carregados de argila pelo local, devido ao impacto, detritos caiam pela avenida e acumulava poeira em frente à loja. Como tenho problemas respiratórios, tinham dias que lavávamos toda a via publica três vezes, além das roupas sujarem e nos causar prejuízos, porque ninguém quer comprar uma peça encardida. Por meio da ouvidoria, conseguimos que este problema fosse resolvido sem muita demora”, enfatizou.

A professora aposentada, Lúcia Costa Campos, moradora do bairro Cidade Nova, tinha dificuldade de resolver uma extração de árvore no lote do vizinho e através da ouvidoria conseguiu mediar esse conflito que gerava vários incômodos. “No lote da minha vizinha tinha uma árvore que nos causavas muitos problemas, galhos quebravam em nosso quintal, com riscos de acidentes e na época de ventos fortes, enchia os corredores de folhas e sementes. A procurei, por várias vezes para tentar solucionar esse problema, mas não conseguia e a ouvidoria conseguiu fazer essa mediação de conflito e solucionar essa minha demanda”, disse.

Possibilitar formas de diálogo tem aperfeiçoado a maneira de se fazer gestão pública, é o que afirma o ouvidor da Prefeitura, Nilo Sergio Novaes. “A ouvidoria que, desde a sua instalação, tem sido um elo entre a população e administração municipal. Em 02 anos, já foram realizados mais de 3.900 atendimentos, sendo que 80% já foram resolvidos. Os que estão em andamento, dependem de licitação, como asfaltamentos e serviços com máquinas. Fator inovador para o atual governo de Arcos,” destacou.

O prefeito, Denilson Teixeira, também ressaltou sobre a eficiência da ouvidoria. “Hoje temos um canal direto com a população. Um governo que quer trabalhar de forma transparente, e fazer uma gestão moderna, precisa estar em constante diálogo com a sociedade. Este espaço permite que a administração pública seja mais eficiente na elaboração de políticas públicas e na realização das ações,” salientou.