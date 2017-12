No dia 5 de novembro, foi institucionalizada a Ouvidoria da Prefeitura de Formiga. Desde então, o departamento recebeu 46 manifestações, sendo que 39 delas já foram solucionadas.

As sete restantes estão relacionadas com a troca de lâmpadas e regularização de terreno doado pela Prefeitura. As demandas já foram repassadas para as secretarias competentes e aguardam retorno.

“A administração municipal reafirma o compromisso de escutar a população, as críticas, as denúncias, as sugestões, pois quando a Prefeitura ouve o cidadão, tem condição de conhecer de perto as demandas e necessidades”, comentou o ouvidor municipal, Welerson de Andrade.

A Ouvidoria Municipal de Formiga é um canal de comunicação entre o cidadão e a Prefeitura, através do qual o cidadão se manifesta em relação aos serviços públicos e a administração atua de maneira a melhorar a qualidade da prestação dos serviços.

Caso a pessoa tenha algum problema na utilização de serviços públicos municipais, queira denunciar ou reclamar de alguma irregularidade, elogiar algum serviço ou contribuir para sua melhoria, pode manifestar pela internet, no site da Prefeitura, ou pessoalmente, comparecendo à Ouvidoria, que fica no prédio da Prefeitura, à rua Barão de Piumhi, 12, 2º andar, Centro. O contato também pode ser feito pelo telefone 3329-1802 ou pelo e-mail ouvidoria.formiga@gmail.com. A Ouvidoria analisará e tratará as demanda junto às secretarias e órgãos pertinentes e encaminhará um o retorno o mais breve possível ao solicitante.