O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (Democratas-MG), reuniu-se, remotamente, nesta quinta-feira (25), com lideranças do movimento municipalista de todo o país para discutir a pauta prioritária dos municípios no âmbito do Legislativo.

O senador defendeu a busca pelo equilíbrio e a simplificação do sistema tributário para que a União, estados e municípios consigam superar a crise econômica e assegurar as políticas públicas, principalmente, nas áreas da saúde e da educação.

A pauta de prioridades do movimento municipalista traz em destaque a retomada do auxílio emergencial para a população mais vulnerável e a prorrogação do decreto de calamidade, enquanto o país ainda enfrenta a pandemia da Covid-19, e temas econômicos, como o parcelamento da dívida previdenciária, o Pacto Federativo e a Reforma Tributária.

“Trata-se de uma síntese da pauta de interesse dos municípios e temos uma responsabilidade enorme em trabalhar essas questões com a urgência que os temas exigem. Reafirmo a defesa do federalismo e o fortalecimento dos municípios, buscando o equilíbrio necessário”, disse o presidente do Senado.