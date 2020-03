Um paciente com sintomas semelhantes ao do novo coronavírus deu entrada no Hospital Nossa Senhora do Brasil, em Bambuí, nesta quinta-feira (26).

De acordo com o hospital, o paciente precisou de internação e está em isolamento na unidade.

O paciente estava em isolamento social, acompanhado pela Vigilância Epidemiológica, mas teve piora no quadro clínico e precisou ser internado.

Ainda de acordo com o hospital, todas as precauções estão sendo adotadas e o paciente se encontra estável.