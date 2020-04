A aposentada Nathalina Cilona, de 96 anos, deixou o hospital em São José dos Campos (SP) nesta semana após ser curada do novo coronavírus. Segundo a secretaria de saúde do município, foram 12 dias de internação na UTI de um hospital particular que tiveram fim na segunda-feira (6).

Antes de testar positivo para Covid-19, ela foi internada por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela teve alta no dia 17 de março e em seguida passou a sentir os sintomas de febre, tosse e falta de ar. Procurou o hospital novamente, realizou o teste e houve a confirmação do novo coronavírus.

“É muito difícil, mas tenham esperança. Ainda tenho dor na perna, dor no estômago um pouco. Mas estou comendo. Estou andando um pouco, devagarinho. E com muita fé”, disse Nathalina.

Sem filhos, ela segue em isolamento em casa, acompanhada da sobrinha Heloísa Zaghetto, também infectada pela Covid-19. Ela não tem sintomas graves.