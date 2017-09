Uma mulher de Formiga foi vítima de furto enquanto esperava por internação no Hospital do Câncer em Divinópolis. De acordo com a Polícia Militar, o fato aconteceu na terça-feira (20).

Após conferir as imagens das câmeras de segurança, os policiais saíram em busca e conseguiram localizar a suspeita, uma mulher de 46 anos. R$239, em dinheiro e uma bolsa com documentos pessoais furtados foram recuperados.

A suspeita foi presa e conduzida para a Delegacia da Polícia Civil, assim como os materiais recuperados.