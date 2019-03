Da Redação

Parece enredo de programa humorístico, mas para a família de uma senhora de 67 anos, moradora do bairro Nossa Senhora de Lourdes em Formiga, a situação vivida nos últimos dias passou bem longe de ser engraçada, transformando-se em um drama que foi trazido a público pelo vereador Sidney Ferreira durante a reunião da Câmara realizada nesta quinta-feira (28).

No dia 12 de fevereiro, após uma queda em casa, a idosa M. A. O. foi levada por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Diante da constatação de uma possível lesão em um dos ombros, a paciente foi transferida para a Santa Casa de Formiga. Porém, como os atendimentos ortopédicos só ocorrem nas segundas-feiras, a idosa deveria retornar no dia 18.

Por insistência da família, a Santa Casa agendou para o dia 16 uma consulta com um especialista que apontou quatro fraturas no ombro e a necessidade da realização de uma cirurgia. Na mesma data, a paciente foi inserida no Sus Fácil e internada.

“Nos informaram que seria colocada uma placa no ombro, material que a Santa Casa não dispõe. Além disso, explicaram que para a realização da cirurgia seria necessário um aparelho chamado intensificador e que o do hospital está quebrado. Então, o jeito foi buscar uma internação no Hospital da Baleia em Belo Horizonte, o que só conseguimos após muita insistência”, comentou M. G. de 24 anos, filha da paciente.

Na quarta-feira (27), enfim ocorreu a transferência da idosa para Belo Horizonte. O que ela e a família não esperavam eram tantos problemas decorrentes da falta de perícia da equipe de enfermagem da Santa Casa que não se atentou ao horário de internação da paciente, deixou de enviar documentos e ainda mandou um exame de outro paciente.

Nas informações para a realização da transferência constava que a paciente só poderia dar entrada no hospital da Baleia às 7h dessa quinta-feira (28), mas às 2h ela já estava no local e precisou ficar em um local improvisado na unidade hospitalar.

Além disso, nos documentos enviados pela Santa Casa faltava a Autorização de Internação Hospitalar (AIH), sem a qual a paciente não seria operada. O problema foi solucionado por meio do envio da cópia da AIH por aplicativo de celular.

Como se não bastassem os problemas citados, já no bloco cirúrgico do Hospital da Baleia, o cirurgião constatou que o raio x enviado pelo hospital de Formiga era de um pé e não do ombro da paciente que, após novos exames, enfim recebeu uma boa notícia: o caso dela não carecia de cirurgia, apenas de imobilização e de medicamentos.

Todos esses problemas revoltaram a família da idosa que ainda precisou aguardar junto à filha até o fim da tarde de quinta-feira para retornar para Formiga em um veículo da Prefeitura.

Santa Casa

Após constatar a sequência de dificuldades sofridas pela paciente e pela filha que a acompanhou em todo esse processo, desde a internação, o Nova Imprensa entrou em contato com o departamento de comunicação da Santa Casa de Caridade de Formiga para saber a versão da unidade hospitalar sobre o problema. Apesar de reconhecer o erro com relação aos documentos e ao exame, o hospital não tratou sobre o provável equívoco no diagnóstico e ainda informou que o período de internação da idosa foi de sete dias, enquanto a família garante que foram 12 dias de espera. Confira na integra nota de esclarecimento:

“A Santa Casa de Formiga vem por meio deste esclarecer um fato acontecido ontem (27) com uma paciente que foi transferida para o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte.

A paciente aguardava a transferência há 7 dias, após ser encaminhada para um ortopedista, com indícios de necessidade de um procedimento cirúrgico.

Quando acolhida no referido hospital, ao ser examinada, o médico responsável optou por não realizar tal procedimento cirúrgico, recomendando um tratamento convencional, com medicamentos e uso de tipoia. Porém, ao conferir a documentação encaminhada junto à transferência, o médico percebeu um erro no exame de raio-x, que era de uma outra paciente e foi colocado, por engano, juntamente com o prontuário.

A gerente assistencial da Santa Casa reconheceu o erro praticado pela enfermagem que estava responsável pelo plantão que não conferiu a documentação.

A administração da entidade não aceita este tipo desatenção e informa que providências serão tomadas para que isso não mais aconteça.

Pedimos, encarecidamente, desculpas aos familiares da paciente e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Administração e Enfermagem

Santa Casa de Caridade de Formiga”.