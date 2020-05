Todos os pacientes que tiverem com suspeita de coronavírus serão testados em Bom Despacho. Segundo a Prefeitura, o município recebeu 120 testes rápidos do Governo Federal, contratou 100 exames PCR, como os feitos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) e aguarda a chegada de outros 300 testes comprados com recursos próprios.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a cidade tem um caso confirmado de coronavírus e 123 em investigação.

A secretária de Saúde, Neide Braga, explicou que os testes farão com que seja possível detectar se o vírus está circulando na cidade. “De acordo com o resultado dos testes poderemos tomar a decisão de abrir mais setores da economia ou restringir as medidas de segurança”, afirmou.

No entanto, a recomendação da Prefeitura, é que a pessoas com suspeita de Covid-19, antes de procurar alguma Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento, ou a Santa Casa, entre em contato pelo telefone (37) e fale com um médico da Prefeitura.