Um grupo de pacientes da UBS Francisca Carlota de Faria, localizada na Vila Didi, vem desde o ano passado participando de atividades de arte terapia, desenvolvidas por profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Na tarde dessa segunda-feira (2), eles aprenderam a fazer mosaicos.

A psicóloga Renata Augusta Costa é quem orientou os pacientes na produção dos mosaicos. Segundo ela, as atividades com arte terapia têm como objetivo trabalhar as questões emocionais e sociais, usando a arte para melhorar as relações interpessoais.

O grupo se reúne a cada 20 dias, na UBS da Vila Didi. Os participantes já aprenderam a confeccionar ovos de Páscoa, jarras e enfeites com garrafas pets, sabonete líquido, desinfetante e fuxicos. A próxima atividade agendada envolverá a construção de um mensageiro de vento.