O portal Últimas Notícias recebeu fotos enviadas por uma acompanhante de um paciente atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga no final de semana passado. As imagens foram feitas na sexta-feira (25) e no sábado (26), em nova visita, tudo permanecia da mesma maneira, incluindo a sujeira no piso.

Cadeiras rasgadas e quebradas, suporte para soro e o chão sujos de sangue foram alguns dos problemas relatados. “Acho um grande descaso com a população os materiais estarem neste estado degradante”, reclamou a autora das fotos que optou por não se identificar, mas elogiou o tratamento recebido por parte dos profissionais.

Confira mais imagens feitas na UPA: