A Farmácia Municipal, que fica anexa à Secretaria Municipal de Saúde, faz um alerta aos pacientes sobre os atendimentos realizados no setor. Ela informa que, para a entrega dos medicamentos, é necessária a apresentação de receitas e documentos.

Segundo o setor, a entrega dos medicamentos só é realizada para maiores de 18 anos. “Pedimos aos pacientes que tenham em mãos receitas e documentos. Não realizaremos atendimentos sem os documentos originais do paciente (CPF, RG ou Cartão do SUS). Fotos ou xerox não serão válidos. Por favor, não insistirem”, solicitou a Farmácia Municipal em nota.

Ainda de acordo com o setor, em exclusivo, para o atendimento na Farmácia de Alto Custo será necessário apresentar o documento original do paciente (RG) e a data de agendamento de entrega do medicamento. “Gostaria de reforçar a importância em portar a data do agendamento, porque os medicamentos de alto custo estão com atrasos de em média 20 dias e, através da data agendada, é possível localizar com agilidade o malote do paciente, uma vez que são agendados semanalmente 200 pacientes”.

A Farmácia Municipal pede a compreensão de todos, pois devido à epidemia do coronavírus. O acesso ao setor está limitado e a entrada de pacientes está sendo controlada.