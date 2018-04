As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Álvaro Bezerra de Menezes, no Centro, e José Vaz Sobrinho, no Souza e Silva, promovem semanalmente atividades físicas para os pacientes.

As ações têm como objetivo a prática de uma série de movimentos de força, flexibilidade e coordenação motora para aperfeiçoamento físico e mental.

Nessa segunda-feira (23), os grupos se reuniram para as atividades que foram coordenadas pelas fisioterapeutas Lorena e Juana Lima.