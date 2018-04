O Últimas Notícias recebeu reclamações, nessa quinta-feira (5), de alguns pacientes que fazem uso de remédios anti-rejeição e imunossupressores, de alto custo. Tacrolimo e Micofenolato de Sódio estão entre os medicamentos que estão em falta na Farmácia Municipal. Um dos reclamantes entrou em contato com a regional de Divinópolis e foi informado que lá o remédio não está em falta.

O Últimas Notícias entrou em contato com a Prefeitura para saber a razão da Farmácia Municipal não oferecer os medicamentos e se há uma previsão para a disponibilização dos mesmos, porém, até o fechamento desta edição, não obteve resposta.

A Farmácia Municipal José César Augusto Maia, vinculada à Secretaria de Saúde, funciona no mesmo prédio da sede da pasta, das 8h às 16h.

