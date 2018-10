A dois dias do segundo turno das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) montou uma força-tarefa para garantir a segurança no dia da votação, combater notícias falsas (fake news) e evitar que incidentes que marcaram o pleito no dia 7 deste mês se repitam. Na ação concentrada, que contará com o Ministério Público Eleitoral e as polícias Federal, Civil e Militar, a grande preocupação é evitar as fake news. “Não vamos admitir qualquer clima de intranquilidade e o eleitor que causar distúrbios será reprimido com rigor”, afirma o desembargador Rogério Medeiros, vice-presidente do TRE em Minas.

O endurecimento no combate às notícias falsas foi anunciado um dia depois de o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) ter dito que “as urnas eletrônicas possuem fragilidades já apontadas por especialistas” e convocado os apoiadores a “fiscalizar” as seções de votação.

No primeiro turno das eleições, 300 boletins de ocorrência envolvendo queixas nas seções eleitorais foram lavrados em todo o Estado, segundo o TRE-MG. As principais reclamações dos eleitores foram em relação ao funcionamento das urnas, dúvidas na comprovação dos votos e denúncias de supostas fraudes nos equipamentos, já foram descartadas pelo tribunal.

“Não vamos admitir agressões, os excessos serão punidos”, reitera Medeiros. Ele diz que registros de reclamação quanto à votação por parte de eleitores devem ser feitos com os mesários e têm que constar em atas nas seções eleitorais. O eleitor que desejar pode tirar foto do documento.