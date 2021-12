A Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana (Settrans), comunica que o padrão de energia que fica localizado na Rua Minas Gerais com Paraná, na região central de Divinópolis, pegou fogo na manhã, desta quinta (16).

Com o imprevisto, o semáforo posicionado no cruzamento não tem previsão para retomar o funcionamento e o prédio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que se localiza nas proximidades do ocorrido está sem telefone e internet.

Ainda não se sabe como o fogo iniciou. A concessionária de energia esteve no local tomando as medidas necessárias.

Em razão do ocorrido, a Settrans pede aos motoristas que respeitem a sinalização instalada no local e redobre a atenção ao passar pelo cruzamento.