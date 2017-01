O padrasto de um menor acionou a Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (13), após encontrar um pé de maconha na residência dele, em Formiga.

Segundo informações da Polícia Militar, o padrasto do jovem encontrou o pé de maconha plantado no meio do mato, nos fundos da casa. A planta media cerca de 1,5 metros de altura.

O jovem, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, fugiu antes da chegada da PM e não foi localizado.

A idade do menor e o local da ocorrência não foram divulgados pela Polícia Militar.