Um homem que era considerado foragido foi preso na sexta-feira (30), em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, sob suspeita de agredir e tentar matar uma criança de dois anos. Segundo a PM, a vítima seria enteada do agressor.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na segunda-feira (26). Os investigadores apontam que a motivação seria ciúmes. O padrasto, identificado como Philipe Emanuel, se incomodava com a relação da mãe com a filha.

No momento do crime, a babá ouviu gritos da menina e, ao chegar ao quarto, viu a criança desacordada, com o padrasto e quando começou a gritar por socorro.

Estado grave