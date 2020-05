Um padre da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, no bairro Nova Vista, em Belo Horizonte, foi detido em Divinópolis por embriaguez ao volante, agressão e desacato, no sábado (9).

Em nota, a Arquidiocese de Belo Horizonte informou que “adotará as medidas adequadas à situação, incluídas as devidas providências e penalidades jurídico-canônicas, com incondicional respeito à dignidade humana” (leia a nota completa no final da matéria).

Segundo a Polícia Militar, o sacerdote se envolveu em um acidente de trânsito, agrediu uma mulher e fugiu. Testemunhas repassaram aos militares as características do carro que o padre dirigia, e o homem foi localizado pela polícia. Os agentes constataram que o suspeito de agressão estava com a carteira de habilitação suspensa e o encaminharam para a delegacia.

Na cela em que ficou detido, de acordo com a PM, o padre se auto-agrediu, causando ferimentos em seu próprio corpo, e desacatou uma soldado da corporação. O Samu foi acionado e prestou atendimento médico ao sacerdote.