O Padre Fábio de Melo publicou, em seu perfil no Instagram, nessa terça-feira (23), uma homenagem à piumhiense Ila Bueno, que faleceu na segunda-feira (22). Ila foi professora do padre quando ele morou em Piumhi.

“Há muitos anos ela notou a minha ausência. Eu cursava a 6ª série. Havia deixado a escola porque seguia o mesmo fado de meus irmãos: trabalhar com o meu pai, na construção civil.

Eu me recordo como se fosse hoje. Ela entrando na obra, iluminada por um sorriso que me abraçou de longe.

“O que cê tá fazendo aqui, menino?”

Chamando meu pai, começou uma cantilena elogiosa sobre mim, e eu não pude me defender.

“Sr Natinho, sabia que seu filho é um aluno excelente?

Não.

Sabia que ele gosta de escrever?

Não, minha senhora!

Pois é, se ele quiser, quem sabe um dia, ele possa até ser escritor. Queria muito que o senhor reconsiderasse e o reencaminhasse à escola.”

E assim foi. Depois daquele dia eu nunca mais me esqueci de suas palavras sobre mim.

Nos avessos de todas as minhas conquistas literárias o seu nome está eternamente gravado: Ila Bueno.

Soube que ela partiu. Uma tristeza imensa tomou conta de mim. Mas há uma rosa de gratidão brotada no lajedo de minha memória. E ela já é eterna, pois não poderá morrer aquele que soube plantar em nós um futuro que não imaginávamos ter direito.

Hoje, é com muito carinho que manifesto aos seus familiares e amigos, a minha gratidão por tudo o que ela fez por mim.

Eu sempre digo pra mim: “bendito seja o dia que Ila sentiu a minha falta.”

Agora chegou a minha vez de sentir a sua. Quando chegar ao céu, dê uma carteirada, em meu nome: “eu sou a educadora que o padre Fábio de Melo tanto fala”.

Fonte: Onda Oeste FM