Nesta segunda-feira (28), o padre Fábio de Melo e o jornalista Rodrigo Alvarez estarão no Espaço de Eventos Barão 527, para o lançamento de ‘Humano Demais: a biografia do Padre Fábio de Melo. O evento terá início às 19h.

Regras do evento:

Para participar da sessão de autógrafos, é preciso retirar uma senha na Livraria Leitura que será instalada dentro do Espaço de Eventos Barão 527. As senhas serão entregues mediante a compra do livro Humano demais a partir das 14h desta segunda.

• A participação na sessão de autógrafos está limitada a 300 senhas;

• 1 senha por pessoa – independente da quantidade de livros comprados;

• A senha é pessoal e intransferível;

• O atendimento vai ocorrer por ordem de chegada na fila formada no local do evento;

• Não serão autografados CDs, DVDs ou outros livros que não o título de lançamento;

• Não serão permitidas fotos, gravação de áudio e/ou qualquer captação de imagem e som na mesa dos autógrafos. Um fotógrafo da editora fará as fotos – uma por pessoa – e elas estarão disponíveis em até 5 dias úteis no link www.flickr.com/editoraglobolivros.

A obra

O formiguense passa a limpo toda a sua trajetória, da infância aos dias de hoje, em depoimento ao jornalista no livro Humano Demais (Globo Livros), que tem 416 páginas e outras 32 só de fotos.

O trabalho dos dois começou há três anos, em Jerusalém. Fruto de uma pesquisa minuciosa, a obra busca mostrar o homem por trás do padre, poeta, escritor, cantor e ídolo da internet.

Alvarez revela na publicação os anos de pobreza e os conflitos da família Melo. O jornalista também discorre sobre os obstáculos e as polêmicas em torno do padre, que só fez voto de castidade aos 31 anos. “Namorei muito”, revelou Fábio, em recente entrevista.

Padre Fábio exerce o sacerdócio na Diocese de Taubaté, em São Paulo, e faz turnês pelo país, além de apresentar o programa Direção espiritual, na TV.