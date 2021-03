Em publicação nas redes sociais, o formiguense padre Fábio de Melo se despediu de forma emocionada da mãe, dona Ana Maria Melo Silva, de 83 anos. Ela morreu vítima da Covid-19 nesse sábado (27), em Uberlândia. O sepultamento ocorreu em Formiga, no Cemitério do Rosário.

“O dia mais temido chegou. O dia de continuar neste mundo tão empobrecido, sem o precioso simbólico da filiação, sabendo que você não estará mais por aqui”, escreveu o religioso.

A postagem acompanha um vídeo do padre cantando a música “Onde Deus possa me ouvir”, no qual ele interage com a mãe durante a apresentação.

Leia o depoimento na íntegra: