O padre Aguinaldo Gualberto Pires, de 58 anos, natural de Formiga, recentemente deixou a Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Arcos e tomou posse como pároco da Paróquia São Sebastião em Piumhi.

De acordo com informações do portal 104 FM, ele está internado com suspeita de Covid-19.

Devido aos problemas de diabetes e uma pequena complicação de pneumonia que resultou em uma deficiência respiratória, o religioso foi sedado, entubado em leito de isolamento de Unidade de Terapia Intensiva no Hospital São João de Deus em Divinópolis.

Agnaldo e foi ordenado padre em dezembro de 2000.