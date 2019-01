O padreOscar González Quevedo S.J, jesuíta espanhol radicado no Brasil, faleceu aos 88 anos na madrugada desta quarta-feira (9), em Belo Horizonte, por problemas cardíacos.

Conhecido pelo bordão “Isso non ecziste”, no período entre 2 de janeiro e 5 de maio de 2000, ele apresentava um quadro ‘O Caçador de Enigmas’ no programa Fantástico, da TV Globo, com apresentação de Cid Moreira.

O objetivo era desvendar fenômenos da natureza e desmascarar charlatões investigando casos relacionados a casas mal-assombradas, gravações do além, premonições, dentre outros. O espaço do Padre Quevedo no programa virou sucesso nacional depois de ter surgido como sucessor de Mister M, fenômeno de audiência naquele ano.

O velório do Padre Quevedo acontecerá nesta quinta-feira (10), a partir das 8h, na Capela Santo Inácio, situada dentro do Campus da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE), bairro Planalto, Belo Horizonte. A missa de corpo presente será às 9h, no mesmo local do velório. Já o sepultamento acontece às 11h no Cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte.