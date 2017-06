A equipe de Padre Trindade é a grande campeã do Ruralzão 2017. O título veio no domingo (11), depois de uma emocionante vitória sobre Vigilatos na cobrança de pênaltis.

Na primeira partida da final, na comunidade de Vigilatos, os donos da casa venceram por 2 a 0. No jogo de volta, Padre Trindade aproveitou o apoio da torcida para devolver o placar, com gols de Gil e Neto, e levar a decisão para os pênaltis. Nas cobranças das penalidades, Gabriel fez para Vigilatos, mas Mateus, Marcos e Henrique perderam. Para Padre Trindade, Robinho errou, mas Webert, Olegário e Guilherme marcaram, decretando o 3 a 1 nos pênaltis e o título do Ruralzão.

A entrega dos troféus foi feita pelo prefeito Eugênio Vilela e seu vice e secretário municipal de Educação e Esportes, Cid Corrêa.

Com a vitória, Padre Trindade fez a dobradinha em 2017, já que foi campeão também do Torneio Início.

Terceiro colocado

Também no domingo, foi disputada a partida que valia a terceira colocação do campeonato. No confronto, Papagaios bateu Fazenda Velha por 2 a 1, gols de Alex e Talis, e ficou com o terceiro lugar.

Melhores do Ruralzão

A organização do torneio também premiou os atletas que mais se destacaram. O goleiro menos vazado foi Douglas, de Vigilatos. Os artilheiros foram Ednilson (Vigilatos) e Felippe (Padre Trindade), com seis gols. Neimar, de Fazenda Velha foi eleito o melhor jogador.

O trio de arbitragem que teve as melhores atuações também foi homenageado. Os escolhidos, em votação feita entre as equipes participantes, foram Rivael, Geraldo Francisco e Walison.