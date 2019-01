A administração municipal de Formiga divulgou, nessa segunda-feira (7), que o pagamento dos salários dos servidores municipais referente ao mês de dezembro, será feito por meio de escalonamento.

Nessa terça-feira (8), 1.582 funcionários que recebem o valor líquido de até R$1.645,00 terão seus vencimentos depositados pela Caixa Econômica Federal ao longo do dia.

O restante dos servidores, que ganham acima deste valor, receberá os salários à medida que o Governo do Estado for realizando os repasses de impostos devidos ao município.

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, divulgou nota nesta segunda que está na Cidade Administrativa articulando com o governo a regularização dos repasses aos municípios. Ele disse que o diálogo está bem mais saudável que no governo passado e que hoje ainda teria confirmação quanto ao pagamento do ICMS de amanhã e parcela do IPVA.