Um jovem de 29 anos foi preso após confessar que obrigava a filha, de 7 anos, a praticar sexo oral nele, em Itaúna.

Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime e disse que teria ocorrido por três vezes. A prisão foi ratificada em flagrante pela Polícia Civil na terça-feira (4) e a informação sobre o caso divulgada nesta sexta-feira (7).

De acordo com a PM, a mãe da menina, de 28 anos, relatou que encontrou um vídeo no celular do marido onde ele obrigava a filha deles a praticar sexo oral com ele. De imediato, ela expulsou o companheiro de casa e chamou a polícia.

O jovem foi detido momentos depois e assumiu os fatos. Ele disse que o crime ocorreu por três vezes e a última vez teria sido há três dias. Uma conselheira tutelar compareceu ao local.