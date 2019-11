Pai e filha foram presos em Santo Antônio das Roças Grandes, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após se recusarem a pagar por uma corrida e terem atirado contra um motorista de aplicativo. O fato foi na madrugada e a prisão ocorreu na noite deste sábado (9).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi atender a uma chamada na Rua São Marcos, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste da capital, por volta das 4h. A corrida foi acionada por Carlisa Tavares Silva, de 35 anos. A mulher embarcou com um menor, de 15 anos e uma outra mulher, não identificada.

Chegando ao endereço final, no bairro Tupi, na Região Norte de BH, os passageiros afirmaram que não tinham dinheiro para pagar. Houve discussão. O motorista ligou para a polícia e, enquanto relatava o que havia acontecido, a mulher pediu ao menor para chamar o avô dele, Luiz Cláudio da Silva de 60 anos.

Segundo a PM, o jovem voltou com R$ 50 para pagar pela corrida. Mas houve tumulto novamente na hora de entregar o dinheiro ao motorista.