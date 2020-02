Por volta das 11h desta segunda-feira (24) a Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado para atendimento de um tombamento de carreta, na MG 260, próximo a Comunidade de Corumbá, em Cláudio.

Foram empenhadas a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Oliveira e a Unidade de Suporte Básico (USB) de Cláudio.

Ao chegarem no local, as equipes encontraram três vítimas. Um homem, sem idade identificada, motorista da carreta, e dois meninos, com idade aproximada de cinco anos, eram gêmeos e filhos do motorista.

O condutor e um dos meninos já estavam em óbito. O outro menino estava consciente e ao ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros de Oliveira, recebeu os primeiros atendimentos das equipes e foi encaminhado para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte por um helicóptero Arcanjo do Batalhão de Operações Aéreas (BOA).