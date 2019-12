Pai e filho foram mortos a tiros na tarde deste sábado (28) em Pará de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam dentro de casa, na Rua João XXIII, no Bairro Padre Libério, quando os suspeitos entraram e atiraram.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando a equipe de resgate chegou ao local as vítimas já estavam sem vida.

A Polícia Militar (PM) informou esteve no local para registrar a ocorrência e a perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para dar andamento às apurações.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.