Um homem de 44 anos foi preso após dar um soco no rosto da filha de 19 anos, em Ipatinga, no Vale do Aço, no fim de semana. A jovem disse que o homem é possessivo e que agredia ela desde a infância.

A Polícia Militar foi acionada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade onde a jovem contou que disse ao pai que ia sair e foi repreendida por ele. O homem deu um soco no rosto dela, provocando sangramento do nariz dela.

O pai ainda pegou o telefone da filha e impediu que ela acionasse a polícia. A jovem conseguiu sair da casa e foi levada ao atendimento médico pelo namorado.

O suspeito disse que a filha é desobediente desde que começou a namorar e não o respeita mais e diz que as agressões são para “diciplinar” a vítima. O suspeito foi preso em flagrante e o caso encaminhado para a Polícia Civil.