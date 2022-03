“Eu faria tudo para salvar os meus filhos”. O relato é de Landis Hooks que colocou a própria vida em risco para proteger seu filho. O jovem Cody, de 18 anos, participava de um rodeio em Belton, no Texas, nos Estados Unidos (EUA), quando caiu do touro e desmaiou.

Rapidamente, Landis invadiu a arena e deitou em cima do filho, que permaneceu desacordado, para protegê-lo. Enfurecido, o animal então dá uma chifrada nas costas do também caubói. Logo, a equipe consegue afugentar o touro e evitar que uma tragédia pudesse acontecer.



Mesmo com os golpes, nenhum dos dois ficou ferido. Nas redes sociais, o homem foi chamado de “Pai do Ano”. “Eu faria tudo para salvar os meus filhos, não importa o que seja”, disse ele ao programa “Inside Editon” da CBS. Ao canal, Cody afirmou que seu pai salvou a sua vida.

Fonte: Itatiaia