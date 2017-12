Inconformado com um suposto assédio sexual contra a filha, que teve nome e idade preservados, um homem de 34 anos atirou contra quatro pessoas e matou três na tarde dessa quinta-feira na zona rural de Itajubá, na Região Sul de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta de 15h30, o homem chegou em um Opala ao Bairro Capetinga e atirou contra quatro pessoas. Um idoso de 92 anos, e dois homens de 51 e 41 anos, morreram no local. Uma quarta pessoa, que também foi alvo do ataque, segundo a PM, escapou. Após o triplo homicídio, o responsável pela ação fugiu, mas foi localizado horas depois em uma academia no Bairro Boa Vista.

Conforme a Polícia Militar, o pai alegou que atirou nos homens porque eles teriam assediado a filha dele. Mas não soube detalhar os abusos que a filha teria sofrido.

Ele foi preso em flagrante e não tinha porte da arma, de calibre 38, que foi apreendida e não tem registro. O caso será investigado pela Polícia Civil.