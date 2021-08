Um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apontou que 279 municípios mineiros fecharam o mês de julho sem nenhum registro de morte pela Covid-19. Do total, 13 são do Centro-Oeste. Os dados foram divulgados na sexta-feira (6).

As cidades da região que não tiveram registros de mortes pela Covid-19, em julho, foram: Cedro do Abaeté, Conceição do Para, Córrego Danta, Córrego Fundo, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Leandro Ferreira, Moema, Onça de Pitangui, Pains, Pedra do Indaiá, Quartel Geral e Serra da Saudade.

Os dados da SES podem divergir dos dados dos municípios, pois há uma demora natural dos envios de notificações para o Estado e apuração dos mesmos.

Levantamento feito pela SES-MG

Este é o terceiro levantamento divulgado no período da pandemia pela SES-MG. A pasta também mostrou as cidades sem óbitos no período de 7 e 14 dias.